من العراق: انقلابات محلية

وجوه جديدة تتقدّم إلى الخط الأول وأخرى تتراجع وتحالفات غير متوقعة دفعت باتجاه تغيير مواقع السيطرة.



تشكلت معظم الحكومات المحلية الجديدة برئاسات جديدة، ميسان وصلاح الدين لم تغيرا محافظيهما وديالى أيضاً التي بقي محافظها نفسه رغم التحالفات الجديدة فيها والتي أدت إلى استبعاد الكرد.



بينما تنقلب بغداد والبصرة ليخرج ائتلاف دولة القانون من المراكز السيادية فيهما . أما مجلسا نينوى والأنبار، فيقودهما ائتلاف متحدون برئاسة النجيفي.



ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي يشكك بقدرات المجالس الجديدة على قيادة حكومات 2013.. بينما يبدو أن تحالفات تيار الصدر مع ائتلافات الحكيم وعلاوي والمطلك والنجيفي وغيرهم وتشكيل الغالبية مفاجأة أقوى من التشكيك. هذا الأمر يكتسب أهميته بأنه قد ينذر بانقلاب كبير ستشهده التحالفات في الانتخابات البرلمانية المقبلة وهي نفس التحالفات التي أوصلت المالكي إلى السلطة.