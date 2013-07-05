من العراق: بند الانتظار الطويل

قبل نحو أسبوع، وقع شجار بين لاعبين ومشجّعين في مباراة بين فريقي نادي كربلاء ونادي القوّة الجوية. تدخل المدرّب لتهدئة الوضع إلا انه تلقّى ضربات على الرأس من قوى الأمن أدّت إلى 3 كسور في الجمجمة، فدخل بعدها في غيبوبة ثم في موتٍ سريري إلى أن أُعلنت وفاته قبل أيام. محمد عبّاس الذي يحمل الجنسية الهولندية، عاد من الخارج لتدريب فريق نادي كربلاء بلا مقابل وبناء أكاديمية رياضية في العراق لاحقاً لكنه قضى نحبه على يد عناصر الأمن وتطالب السفارة الهولندية في بغداد السلطات العراقية بتقديم إيضاحات. حلقة هذا الأسبوع تفتح هذا الملفّ.