من العراق: مدينة الحلة



الحلة المدينة التي كتبت أول قانون للبشرية تعيش بلا قانون، نهرها ملكية خاصة لمن له نفوذ وأطباؤها يبنون المستشفيات في قلب المساكن التي يطلقون عليها النفايات الطبية الخطرة.

عُرفت مدينة الحلة بأنها مدينة الوسطية في العراق، فقد استطاعت أن توازن بين الطوائف ونجحت بالحوار أن تقنع هولاكو بعدم غزوها فانفردت بين مدن العراق بهذا الاستثناء.

هذه المدينة تضم بابل القديمة التي كتبت أول قوانين البشرية، ولكنها اليوم تعاني من شبه الغياب الكامل للقانون فيها. فبعد أن كانت في الخمسينيات حتى التسعينات من أجمل مدن العراق، تحولت إلى مدينة مستباحة، أصحاب المال والنفوذ يفعلون فيها ما يريدون حتى تغيّر وجهها.