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من العراق: موسم الهجرة

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ممثلون ومخرجون وفنيون عرب اختاروا العراق موقعا لتصوير أعمالهم . العراق على الرغم من التوتر الأمني والسياسي الذي يعكر استقرار الحياة في أريافه ويغيّر مسار تجمّع الناس في عاصمته، يحتفظ بمساحات ومواقعَ طبيعية جذبت أهل الدراما والسينما إليه, ليكون البديل عن دول عربية عدة يعاني بعضُها من فترات عصيبة ويتمتع بعضها الآخر بالأمان والاستقرار.
العراقيون يواجهون المفخخات بالشعر ويستقبلون الفنانين العرب ويقدمون لهم ستوديوهات في طبيعة متنوعة ونموذجية للتصوير.

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