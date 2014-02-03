12 قتيلاً في هجمات متفرقة على العاصمة بغداد

أعلنت الشرطة العراقية مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 30 شخصا بجروح، في خمس هجمات متفرقة شهدتها العاصمة بغداد، من بينها تفجير انتحاري.

وقال مراسل "العربية" إن ثلاثة انفجارات قوية وقعت في وسط مدينة الرمادي اليوم، في وقت مازالت فيه العمليات العسكرية والاشتباكات مستمرة جنوب المدينة، وسط حظر التجوال وانقطاع الاتصالات ومحاصرة المدينة.

كما اقتحمت قوات المالكي حي الملعب جنوب مدينة الرمادي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين يسيطرون عليه.

في هذه الأثناء تواصل قوات المالكي قصفها العنيف على أحياء مدينة الفلوجة استعدادا على ما يبدو للبدء بعملية عسكرية واسعة.

وصرح قائد عسكري في قوات المالكي لوكالة رويترز أن القوات في انتظار كلمة المالكي والتي لا بد أن تصدر منه شخصيا لاقتحام الفلوجة.