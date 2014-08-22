عملية مشتركة للجيش والبيشمركة لاستعادة بلدتين بديالى

المصدر: بغداد – رويترز، فرانس برس

شنت قوات الحكومة العراقية ومقاتلي البيشمركة الأكراد، اليوم الجمعة، عملية مشتركة تهدف لاستعادة بلدتين في محافظة ديالى (شمال العراق) من أيدي مقاتلي تنظيم "داعش".

وتمكن مسلحو "داعش" من فرض سيطرتهم على بلدتي السعدية وجلولاء (الواقعتين بالقرب من حدود إيران وإقليم كردستان العراق) بعد معارك ضارية خاضتها مع قوات البيشمركة الكردية، مطلع الشهر الجاري.

وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن القوات الكردية تدعمها الطائرات الحربية الأميركية، سيطرت على منطقة قرب المدخل الشرقي لمدينة جلولاء (على بعد 115 كيلومترا شمال شرقي بغداد)، والتي دارت فيها اشتباكات على مدى أسابيع.

كما ذكرت المصادر أن القوات الحكومية تدعمها الطائرات العراقية تتقدم صوب بلدة السعدية القريبة.

ومن جهته، قال شيركو ميرويس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لوكالة "فرانس برس" إن "قوات البيشمركة تحركت في عدة محاور باتجاه بلدة جلولاء فجرا"، مشيرا الى أنها "تحقق تقدما بشكل مستمر، حيث فرضت سيطرتها على منطقة كوباشي الواقعة بين جلولاء والسعدية".

وأضاف ميرويس: "سيطرة البيشمركة على منطقة كوباشي تعني قطع الطريق بين السعدية وجلولا"، أي أن تحركات مقاتلي "داعش" أصبحت "تحت مرمى نيران البيشمركة".

وأكد المسؤول الكردي مقتل عنصرين من البيشمركة وإصابة تسعة آخرين فيما "قتل العشرات من عناصر "داعش".

من جهة أخرى، أكد عقيد في الجيش أن القوات العراقية "تخوض معارك في السعدية حيث وصلت الى أطرافها".

وأشار الى أن "العملية تجري بغطاء جوي كثيف، وسبق انطلاق العملية عمليات قصف جوي على مواقع" داعش.

والعملية المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هي الثانية بعد سد الموصل الذي استعادته من "داعش" الأحد الماضي.

وفي سياق متصل، قتل سبعة من قوات البيشمركة بانفجار عبوة ناسفة قرب سد الموصل مساء أمس الخميس، بحسب مسؤول عسكري كردي.

وأوضح المصدر أن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور إحدى دوريات قوات البيشمركة قرب سد الموصل، ما أسفر عن مقتل سبعة من أفرادها".

