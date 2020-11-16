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مجموعة العشرين تشكل 80% من الناتج الاقتصادي العالمي

تعريف مجموعة العشرين مجموعة العشرين تشكل 80% من الناتج الاقتصادي العالمي

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