الاثنين 7 ربيع الثاني 1442 هـ - 23 نوفمبر 2020
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قمة مجموعة العشرين - الرياض 2020
تعريف مجموعة العشرين
من هي دول مجموعة العشرين 2020؟
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تعريف مجموعة العشرين
من هي دول مجموعة العشرين 2020؟
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