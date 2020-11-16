الجمعة 4 ربيع الثاني 1442 هـ - 20 نوفمبر 2020
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قمة مجموعة العشرين - الرياض 2020
اقتباسات مجموعة العشرين
مكافحة جائحة كورونا من أولويات قمة العشرين
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اقتباسات مجموعة العشرين
مكافحة جائحة كورونا من أولويات قمة العشرين
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