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هن | مي الخليل .. أسست ماراثون وهي مقعدة

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مي الخليل رئيسة جمعية ماراثون لبنان التقتها جيلان الفطايري في بيروت لتحكي عن تجربتها بتحويل الإعاقة الى طاقة

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