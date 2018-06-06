هن | مي الخليل .. أسست ماراثون وهي مقعدة آخر تحديث: الأربعاء 22 رمضان 1439 هـ - 06 يونيو 2018 KSA 14:42 - GMT 11:42 تارخ النشر: الأربعاء 22 رمضان 1439 هـ - 06 يونيو 2018 KSA 10:24 - GMT 07:24 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هن | مي الخليل .. أسست ماراثون وهي مقعدة PDF اطبع حجم الخط مي الخليل رئيسة جمعية ماراثون لبنان التقتها جيلان الفطايري في بيروت لتحكي عن تجربتها بتحويل الإعاقة الى طاقة إقرأ أيضاً هـُن | ملك النوري .. برعت في هندسة الطاقة 08:28 GMT إقرأ أيضاً هـُن | حرافية خان الخليلي أصبحت مصممة مجوهرات عالمية 08:07 GMT