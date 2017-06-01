أنا من سوريا : "سرسرية " بموسيقى أوروبية

وسيم أرسلان (27 سنة ) ، ولد وترعرع بواحدة من أقدم المدن في العالم " حلب " التي تشتهر بفنها الراقي و قدودها والموشحات الطربية التي استمالت إعجاب وسيم منذ ضغر، لكنه لم يعتمدها في حياته إذ كانت هواية بجانب عمله مع عائلته في مصانع للألبسة في حلب. في 2013، خرج وسيم من سوريا حاملا في ذاكرته صوراً من سنواته التي قضاها في حلب ممزوجة بأصوات القدود و الموشحات الشرقية. بعد قدومه إلى امستردام ، تعرف وسيم على مجموعة من هواة الموسيقى وأسس فرقة موسيقية مع شباب سوريين و هولنديين و سموها "سرسرية " و هو مصطلح سوري يعني الشخص الذي ذاق المعاناة في الحياة و تعلم من تجاربها و لا يمكن لأحد بأن يتحايل عليه أو يخدعه. يقول وسيم " فرقة سرسرية تجمع الموسيقى الشرقية و أغاني السورية الفلكورية مع الموسيقى الغربية ، و قد لاقت أغانينا إعجاب الكثير من السوريين و الهولنديين " بسبب ولعه بالقدود الحلبية التي تربطه بوطنه ، يتعامل الآن وسيم مع منتجين موسيقيين أوروبيين لدمج القدود و الموشحات مع آلات غربية لاستحضار الموسيقى السورية من الماضي مع موسيقى عصرية .بجانب الغناء و الموسيقى ، أسس وسيم مع بعض الأصدقاء شركة لتنظم حفلات وعروض في امستردام و استطاع بأن يلفت انتباه شركات تنظيم عالمية ، إذ اندمجت شركته الصغيرة تحت واحدة من أهم الشركات العالمية لتنظيم المهرجات في أوروبا ID&T. حاليا ينظم وسيم مهرجان باسم “ the light Side of the Full Moon” حيث سيستغل ظاهرة القمر المكتمل في شهر يوليو لتنظيم مهرجان الذي سيركز على الجانب المنير من الحضارة السورية و فنها لتغيير صورة السوريين السلبية التي انطبعت في أذهان العالم.