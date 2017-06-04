أنا من سوريا : "كاميكاز" حلب

فرهاد (35 سنة) كان مديراً إدارياً لأحد المستشفيات الخاصة في حلب قبل اندلاع الثورة في سوريا إضافة إلى عمله التطوعي مع جمعية خيرية.

بعد 2011 انقلبت الصورة في حلب ومع اشتداد الاشتباكات بين حلب الغربية وحلب الشرقية ، تفرغ فرهاد للعمل التطوعي مع الجمعية الخيرية وبدأوا بالأعمال الإغاثية في المناطق المتضررة.

في أحد أيام القصف الشديدة على حلب الشرقية ، وصل خبر لفرهاد وأصدقائه بوجود عائلة مكونة من إمرأة مقعدة و بناتها عالقين في منزلهم الذي يقع بين خط الاشتباكات وهم بحاجة إلى الدواء والخروح من المنزل إلى مكان آمن.

يقول فرهاد " كانت حركة عفوية منا جميعا، إذ قمنا بركوب السيارة لتأمين الدواء لهم، لم نكن على وعي كامل بأصوات القصف من فوقنا، كان همنا الوحيد هو مساعدة هذه العائلة، وبعدها بيوم جاء خبر بأن مخبز حكومي قد تضرر بسبب القصف للمنطقة المجاورة له، كان يجب على أحد أن يخرج الخبز المؤمن من الداخل لتوزيعه، ففعلنا ذلك، وبعدها جئنا بفكرة تأسيس فريق اسمه كاميكاز "

"كاميكاز" كلمة يابانية وتترجم عادة بالرياح المقدسة، كما يستخدمها اليابانيون للإشارة إلى الإعصار الذي أنقذهم من غزو أسطول مغولي .

من المعروف أيضا أن "كاميكازي" إشارة أخرى لدى اليابانيين إلى الهجمات الانتحارية التي كان يقوم بها الطيارون اليابانيون في الحرب العالمية الثانية ضد أسطول الحلفاء .

يضيف فرهاد " كاميكاز اخترناه اسماً لفريقنا، لكن لم نكن نقصد به الهجمات الانتحارية أو الموت، بالعكس كنا نعطي الحياة لأشخاص آخرين و مساعدتهم من تحت القصف"

في 2013 كان لابد لفرهاد من الخروج من حلب، فانتقل إلى أنطاكيا واستطاع مع مجموعة من السوريين التعامل مع منظمات إنسانية محلية بتأسيس فريق يساعد اللاجئين على الحدود السورية التركية.

بجانب عمله التطوعي، كان فرهان يشتغل كمنفذ ميداني و باحث مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية، لتحقيقات صحفية حول أحوال السوريين في حلب المحررة وفي المخيمات في تركيا، إلى أن جاء قرار منعه من دخول تركيا بعد رحلة ميدانية له في حلب الشرقية وكان ذلك في 2015.

بعدها قرر فرهاد خوض رحلة اللجوء إلى أوروبا مع بقية السوريين، إلى أن وصل إلى هولندا وبعد 4 شهور حصل على الإقامة وبدأ بإجراءات لم الشمل لعائلته المكونة من زوجته وابنته الصغيرة.

حب التطوع ومساعدة الآخرين مازال يرفاق فرهاد، بعد استقراره في هولندا، أسس مع صديقه مشروع "هابي كرفان" وهو عبارة عن حافلة تستخدم كمدرسة متنقلة بين مخيمات اللاجئين في اليونان، لتدريس الأطفال اللغة الانجليزية والموسيقى وعرض الأفلام التعليمية لهم ، كما تقدم "هابي كرفان" الدعم لعائلات هؤلاء الأطفال المقدمين على طلب الهجرة إلى الدول الأوروبية المجاورة، للتواصل عبر الانترنت مع العائلات الأوروبية التي ستستقبلهم في البلد الذي يهاجرون إليه.

لمعرفة المزيد حول مشروع "هابي كرفان" يمكنم زيارة الرابط أدناه :

الموقع : http://happycaravan.org/

صفحة الفيسبوك : https://www.facebook.com/HappyCaravan.org/



