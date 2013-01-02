في المرمى التحكيم السعودي في عام 2012 آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04 تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى التحكيم السعودي في عام 2012 PDF اطبع حجم الخط يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: التحكيم السعودي في عام 2012 .. رصد لميزانية الرياضة السعودية لعام 2013 .. السعودية تواصل التحضيرات لخليجي البحرين.