في المرمى التحكيم السعودي في عام 2012 آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 12:04 - GMT 09:04

تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1434 هـ - 02 يناير 2013 KSA 03:04 - GMT 00:04

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يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: التحكيم السعودي في عام 2012 .. رصد لميزانية الرياضة السعودية لعام 2013 .. السعودية تواصل التحضيرات لخليجي البحرين.