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في المرمى التحكيم السعودي في عام 2012

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يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: التحكيم السعودي في عام 2012 .. رصد لميزانية الرياضة السعودية لعام 2013 .. السعودية تواصل التحضيرات لخليجي البحرين.

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