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في المرمى: ملف تخصيص الأندية السعودية يسلم للرئيس العام

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يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: ملف تخصيص الأندية السعودية يسلم للرئيس العام .. الإسباني بيتي يقترب من النصر.

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