في المرمى: ملف تخصيص الأندية السعودية يسلم للرئيس العام آخر تحديث: الخميس 7 جمادي الثاني 1434 هـ - 18 أبريل 2013 KSA 08:57 - GMT 05:57 تارخ النشر: الأربعاء 6 جمادي الثاني 1434 هـ - 17 أبريل 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى: ملف تخصيص الأندية السعودية يسلم للرئيس العام PDF اطبع حجم الخط يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: ملف تخصيص الأندية السعودية يسلم للرئيس العام .. الإسباني بيتي يقترب من النصر.