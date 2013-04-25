في المرمى: البطل يلاقي الوصيف في أولى مواجهات كأس الأبطال آخر تحديث: الخميس 14 جمادي الثاني 1434 هـ - 25 أبريل 2013 KSA 21:13 - GMT 18:13 تارخ النشر: الخميس 14 جمادي الثاني 1434 هـ - 25 أبريل 2013 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى: البطل يلاقي الوصيف في أولى مواجهات كأس الأبطال PDF اطبع حجم الخط يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: البطل يلاقي الوصيف في أولى مواجهات كأس الأبطال .. رئيس النصر ضيف البرنامج.