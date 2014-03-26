في المرمى: سيدني الأسترالية تحتضن قرعة نهائيات أمم آسيا آخر تحديث: الأربعاء 24 جمادي الأول 1435 هـ - 26 مارس 2014 KSA 14:30 - GMT 11:30 تارخ النشر: الأربعاء 24 جمادي الأول 1435 هـ - 26 مارس 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى: سيدني الأسترالية تحتضن قرعة نهائيات أمم آسيا PDF اطبع حجم الخط يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: سيدني الأسترالية تحتضن قرعة نهائيات أمم آسيا .. إيريك أوليفيرا ضيف البرنامج.