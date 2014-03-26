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في المرمى: سيدني الأسترالية تحتضن قرعة نهائيات أمم آسيا

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يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: سيدني الأسترالية تحتضن قرعة نهائيات أمم آسيا .. إيريك أوليفيرا ضيف البرنامج.

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