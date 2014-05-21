في المرمى: شرفيو الهلال يقيلون الجابر فجرا والرئيس يعيده ظهرا آخر تحديث: الخميس 22 رجب 1435 هـ - 22 مايو 2014 KSA 07:36 - GMT 04:36 تارخ النشر: الأربعاء 21 رجب 1435 هـ - 21 مايو 2014 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى: شرفيو الهلال يقيلون الجابر فجرا والرئيس يعيده ظهرا PDF اطبع حجم الخط يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: اجتماع شرفي هلالي ترقبه أنصار النادي حتى الفجر .. محمد النويصر ضيف البرنامج.