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في المرمى: شرفيو الهلال يقيلون الجابر فجرا والرئيس يعيده ظهرا

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يتناول برنامج في المرمى موضوعات عدة منها: اجتماع شرفي هلالي ترقبه أنصار النادي حتى الفجر .. محمد النويصر ضيف البرنامج.

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