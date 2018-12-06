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في المرمى | لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر

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لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تقرر رفض احتجاج نادي النصر على مشاركة علي النمر في مباراة الوحدة
حديث مباشر مع الناطق الرسمي لنادي النصر
حديث مباشر مع الخبير القانوني علي عباس
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لقاء مع مدربي القادسية والاتفاق
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