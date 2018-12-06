في المرمى | لجنة الانضباط ترفض احتجاج النصر

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تقرر رفض احتجاج نادي النصر على مشاركة علي النمر في مباراة الوحدة

حديث مباشر مع الناطق الرسمي لنادي النصر

حديث مباشر مع الخبير القانوني علي عباس

تقرير عن تحدي رئيسي القادسية والاتفاق قبل مباراتهما بالدوري

لقاء مع مدربي القادسية والاتفاق

تحليل ما قبل ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق مع اللاعبين السابقين حمزة ادريس وتركي عواد

فقرة عن ابرز ما تحدث عنه توتير في الرياضة السعودية في 2018

تقرير عن مشجع اهلاوي يقوم مع والده وعمه بتلحين وغناء اغاني للفريق