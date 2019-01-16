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ميلان يلاقي يوفنتوس في السوبر الايطالي في السعودية

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نتائج كاس اسيا للمجموعة الثانية
ردود فعل بعد مباراتي فلسطين امام الاردن وسوريا امام أستراليا
تقديم مباراة السوبر الايطالي في جدة بين يوفنتوس وميلان
تقرير عن تفاعل نجوم فريقي يوفنتوس وميلان الايطاليين مع السوشال ميديا خلال تواجدهم في السعودية
مقابلة خاصة للعربية مع مدرب يوفنتوس أليغري
مقابلة خاصة للعربية مع لاعب يوفنتوس إيمري تشان
مقابلة خاصة للعربية مع حارس مرمى يوفنتوس تشيزيني
تقرير عن ابرز 3 نجوم في صفوف ميلان ويوفنتوس
نتائج اربع مباريات في كأس الملك

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