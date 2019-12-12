في المرمى | الدرعية: كأس للتنس ومهرجان عالمي للفروسية آخر تحديث: الخميس 14 ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 KSA 22:07 - GMT 19:07 تارخ النشر: الخميس 14 ربيع الثاني 1441 هـ - 12 ديسمبر 2019 KSA 21:43 - GMT 18:43 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الدرعية: كأس للتنس ومهرجان عالمي للفروسية PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | حلقة خاصة مع ياسر القحطاني قبل اعتزاله 01:20 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الدرعية: كأس للتنس ومهرجان عالمي للفروسية 15:46 GMT