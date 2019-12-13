في المرمى | الدرعية: كأس للتنس ومهرجان عالمي للفروسية آخر تحديث: الجمعة 15 ربيع الثاني 1441 هـ - 13 ديسمبر 2019 KSA 18:46 - GMT 15:46 تارخ النشر: الجمعة 15 ربيع الثاني 1441 هـ - 13 ديسمبر 2019 KSA 18:44 - GMT 15:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الدرعية: كأس للتنس ومهرجان عالمي للفروسية PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الدرعية: كأس للتنس ومهرجان عالمي للفروسية 19:07 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الوحدة يتصدر وتعديلات في الحكام الأجانب للدوري 15:47 GMT