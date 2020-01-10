في المرمى | قطبا مدريد في نهائي السوبر الإسباني آخر تحديث: الجمعة 14 جمادي الأول 1441 هـ - 10 يناير 2020 KSA 02:30 - GMT 23:30 تارخ النشر: الجمعة 14 جمادي الأول 1441 هـ - 10 يناير 2020 KSA 02:30 - GMT 23:30 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | قطبا مدريد في نهائي السوبر الإسباني PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس هيئة الرياضة في مقابلة خاصة 06:47 GMT إقرأ أيضاً في المرمى|غروس:المؤشرلن يرحل وأتوقع نجاح السومةودجاجيني 18:18 GMT