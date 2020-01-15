في المرمى|غروس:المؤشرلن يرحل وأتوقع نجاح السومةودجاجيني آخر تحديث: الأربعاء 19 جمادي الأول 1441 هـ - 15 يناير 2020 KSA 21:18 - GMT 18:18 تارخ النشر: الأربعاء 19 جمادي الأول 1441 هـ - 15 يناير 2020 KSA 21:15 - GMT 18:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى|غروس:المؤشرلن يرحل وأتوقع نجاح السومةودجاجيني PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | قطبا مدريد في نهائي السوبر الإسباني 23:30 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الأولمبي السعودي يصل ربع نهائي كأس آسيا 17:02 GMT