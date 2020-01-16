في المرمى | الأولمبي السعودي يصل ربع نهائي كأس آسيا آخر تحديث: الخميس 20 جمادي الأول 1441 هـ - 16 يناير 2020 KSA 20:02 - GMT 17:02 تارخ النشر: الخميس 20 جمادي الأول 1441 هـ - 16 يناير 2020 KSA 20:02 - GMT 17:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الأولمبي السعودي يصل ربع نهائي كأس آسيا PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى|غروس:المؤشرلن يرحل وأتوقع نجاح السومةودجاجيني 18:18 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك 22:16 GMT