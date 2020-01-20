في المرمى | الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك آخر تحديث: الاثنين 24 جمادي الأول 1441 هـ - 20 يناير 2020 KSA 01:16 - GMT 22:16 تارخ النشر: الاثنين 24 جمادي الأول 1441 هـ - 20 يناير 2020 KSA 01:14 - GMT 22:14 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الأولمبي السعودي يصل ربع نهائي كأس آسيا 17:02 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | فوز وحيد بين الأخضر والوصول إلى الأولمبياد 00:28 GMT