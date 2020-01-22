عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية برامج العربية في المرمى

في المرمى | فوز وحيد بين الأخضر والوصول إلى الأولمبياد

رابط مختصر
إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك في المرمى | الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك 22:16 GMT
إقرأ أيضاً في المرمى | المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو في المرمى | المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 13:54 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر