في المرمى | فوز وحيد بين الأخضر والوصول إلى الأولمبياد آخر تحديث: الأربعاء 26 جمادي الأول 1441 هـ - 22 يناير 2020 KSA 03:28 - GMT 00:28 تارخ النشر: الأربعاء 26 جمادي الأول 1441 هـ - 22 يناير 2020 KSA 03:28 - GMT 00:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | فوز وحيد بين الأخضر والوصول إلى الأولمبياد PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك 22:16 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 13:54 GMT