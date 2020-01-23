في المرمى | المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو آخر تحديث: الخميس 27 جمادي الأول 1441 هـ - 23 يناير 2020 KSA 16:54 - GMT 13:54 تارخ النشر: الخميس 27 جمادي الأول 1441 هـ - 23 يناير 2020 KSA 16:53 - GMT 13:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | فوز وحيد بين الأخضر والوصول إلى الأولمبياد 00:28 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الأهلي يهزم الرائد وإصابة السومة 08:43 GMT