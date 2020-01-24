في المرمى | الأهلي يهزم الرائد وإصابة السومة آخر تحديث: الجمعة 28 جمادي الأول 1441 هـ - 24 يناير 2020 KSA 11:43 - GMT 08:43 تارخ النشر: الجمعة 28 جمادي الأول 1441 هـ - 24 يناير 2020 KSA 11:42 - GMT 08:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الأهلي يهزم الرائد وإصابة السومة PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | المنتخب السعودي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 13:54 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | اسقاط عضوية رئيس النادي الأهلي السعودي 11:46 GMT