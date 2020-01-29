في المرمى | اسقاط عضوية رئيس النادي الأهلي السعودي آخر تحديث: الأربعاء 3 جمادي الثاني 1441 هـ - 29 يناير 2020 KSA 14:46 - GMT 11:46 تارخ النشر: الأربعاء 3 جمادي الثاني 1441 هـ - 29 يناير 2020 KSA 14:36 - GMT 11:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | اسقاط عضوية رئيس النادي الأهلي السعودي PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الأهلي يهزم الرائد وإصابة السومة 08:43 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | النصر يتعادل مع ضمك والهلال يواجه أبها 00:00 GMT