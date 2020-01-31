في المرمى | النصر يتعادل مع ضمك والهلال يواجه أبها آخر تحديث: الجمعة 5 جمادي الثاني 1441 هـ - 31 يناير 2020 KSA 03:00 - GMT 00:00 تارخ النشر: الجمعة 5 جمادي الثاني 1441 هـ - 31 يناير 2020 KSA 02:47 - GMT 23:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | النصر يتعادل مع ضمك والهلال يواجه أبها PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | اسقاط عضوية رئيس النادي الأهلي السعودي 11:46 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس لجنة الحكام السعودية تريساكو ومستوى الحكام الأجانب 14:30 GMT