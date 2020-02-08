في المرمى | رئيس لجنة الحكام السعودية تريساكو ومستوى الحكام الأجانب آخر تحديث: السبت 13 جمادي الثاني 1441 هـ - 08 فبراير 2020 KSA 17:30 - GMT 14:30 تارخ النشر: السبت 13 جمادي الثاني 1441 هـ - 08 فبراير 2020 KSA 16:42 - GMT 13:42 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | رئيس لجنة الحكام السعودية تريساكو ومستوى الحكام الأجانب PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | النصر يتعادل مع ضمك والهلال يواجه أبها 00:00 GMT إقرأ أيضاً في المرمى|الرئيس الجديد للأهلي السعودي بعد الفوز 20:39 GMT