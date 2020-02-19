في المرمى|الرئيس الجديد للأهلي السعودي بعد الفوز آخر تحديث: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 23:39 - GMT 20:39 تارخ النشر: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 23:34 - GMT 20:34 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى|الرئيس الجديد للأهلي السعودي بعد الفوز PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس لجنة الحكام السعودية تريساكو ومستوى الحكام الأجانب 14:30 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس لجنة الاحتراف وانتقالات الشتاء 20:40 GMT