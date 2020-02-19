في المرمى | الهلال يستمر بالصدارة والشباب يلاقي النصر آخر تحديث: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 18:45 - GMT 15:45 تارخ النشر: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 18:44 - GMT 15:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الهلال يستمر بالصدارة والشباب يلاقي النصر PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس لجنة الاحتراف وانتقالات الشتاء 20:40 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | فوز النصر والتعاون في أبطال آسيا 15:46 GMT