في المرمى | رئيس لجنة الاحتراف وانتقالات الشتاء آخر تحديث: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 23:40 - GMT 20:40 تارخ النشر: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 23:39 - GMT 20:39 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | رئيس لجنة الاحتراف وانتقالات الشتاء PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى|الرئيس الجديد للأهلي السعودي بعد الفوز 20:39 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يستمر بالصدارة والشباب يلاقي النصر 15:45 GMT