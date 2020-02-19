في المرمى | فوز النصر والتعاون في أبطال آسيا آخر تحديث: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 18:46 - GMT 15:46 تارخ النشر: الأربعاء 24 جمادي الثاني 1441 هـ - 19 فبراير 2020 KSA 18:46 - GMT 15:46 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | فوز النصر والتعاون في أبطال آسيا PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يستمر بالصدارة والشباب يلاقي النصر 15:45 GMT إقرأ أيضاً في المرمى|رئيس التعاون والاستمرارمع المدربين البرتغالين 16:58 GMT