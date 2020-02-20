في المرمى|رئيس التعاون والاستمرارمع المدربين البرتغالين آخر تحديث: الخميس 25 جمادي الثاني 1441 هـ - 20 فبراير 2020 KSA 19:58 - GMT 16:58 تارخ النشر: الخميس 25 جمادي الثاني 1441 هـ - 20 فبراير 2020 KSA 19:57 - GMT 16:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى|رئيس التعاون والاستمرارمع المدربين البرتغالين PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | فوز النصر والتعاون في أبطال آسيا 15:46 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | لائحة اتهام سويسرية ضد ناصر الخليفي 10:57 GMT