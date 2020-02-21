في المرمى | لائحة اتهام سويسرية ضد ناصر الخليفي آخر تحديث: الجمعة 26 جمادي الثاني 1441 هـ - 21 فبراير 2020 KSA 13:57 - GMT 10:57 تارخ النشر: الجمعة 26 جمادي الثاني 1441 هـ - 21 فبراير 2020 KSA 13:52 - GMT 10:52 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | لائحة اتهام سويسرية ضد ناصر الخليفي PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى|رئيس التعاون والاستمرارمع المدربين البرتغالين 16:58 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | تحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة 14:37 GMT