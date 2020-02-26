في المرمى | تحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة آخر تحديث: الأربعاء 2 رجب 1441 هـ - 26 فبراير 2020 KSA 17:37 - GMT 14:37

تارخ النشر: الأربعاء 2 رجب 1441 هـ - 26 فبراير 2020 KSA 17:36 - GMT 14:36

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