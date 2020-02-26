في المرمى | تحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة آخر تحديث: الأربعاء 2 رجب 1441 هـ - 26 فبراير 2020 KSA 17:37 - GMT 14:37 تارخ النشر: الأربعاء 2 رجب 1441 هـ - 26 فبراير 2020 KSA 17:36 - GMT 14:36 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | تحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | لائحة اتهام سويسرية ضد ناصر الخليفي 10:57 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | السعودية تطلق دورة الألعاب الأولمبية لرياضي 14:17 GMT