في المرمى | السعودية تطلق دورة الألعاب الأولمبية لرياضي آخر تحديث: الخميس 3 رجب 1441 هـ - 27 فبراير 2020 KSA 17:17 - GMT 14:17 تارخ النشر: الخميس 3 رجب 1441 هـ - 27 فبراير 2020 KSA 17:15 - GMT 14:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | السعودية تطلق دورة الألعاب الأولمبية لرياضي PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | تحويل هيئة الرياضة السعودية إلى وزارة 14:37 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يفوز والنصر يتعادل أمام الأهلي 14:43 GMT