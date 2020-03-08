في المرمى | فيلانويفا وسبب مغادرة الاتحاد إلى الفيحاء آخر تحديث: الأحد 13 رجب 1441 هـ - 08 مارس 2020 KSA 17:46 - GMT 14:46

تارخ النشر: الأحد 13 رجب 1441 هـ - 08 مارس 2020 KSA 17:45 - GMT 14:45

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