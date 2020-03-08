في المرمى | فيلانويفا وسبب مغادرة الاتحاد إلى الفيحاء آخر تحديث: الأحد 13 رجب 1441 هـ - 08 مارس 2020 KSA 17:46 - GMT 14:46 تارخ النشر: الأحد 13 رجب 1441 هـ - 08 مارس 2020 KSA 17:45 - GMT 14:45 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | فيلانويفا وسبب مغادرة الاتحاد إلى الفيحاء PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | فيفا يبحث تأجيل تصفيات المونديال في آسيا 14:45 GMT إقرأ أيضاً في المرمى|ظروف الطيران وتأثيرها على حكام الدوري السعودي 19:58 GMT