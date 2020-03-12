في المرمى | تعادل الهلال وفوز النصر في الدوري السعودي آخر تحديث: الخميس 17 رجب 1441 هـ - 12 مارس 2020 KSA 22:59 - GMT 19:59 تارخ النشر: الخميس 17 رجب 1441 هـ - 12 مارس 2020 KSA 22:58 - GMT 19:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | تعادل الهلال وفوز النصر في الدوري السعودي PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى|ظروف الطيران وتأثيرها على حكام الدوري السعودي 19:58 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الاندية السعودية وإجراءات احترازية لفيروس كورونا... 10:32 GMT