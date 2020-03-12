في المرمى|ظروف الطيران وتأثيرها على حكام الدوري السعودي آخر تحديث: الخميس 17 رجب 1441 هـ - 12 مارس 2020 KSA 22:58 - GMT 19:58 تارخ النشر: الخميس 17 رجب 1441 هـ - 12 مارس 2020 KSA 22:57 - GMT 19:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى|ظروف الطيران وتأثيرها على حكام الدوري السعودي PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | فيلانويفا وسبب مغادرة الاتحاد إلى الفيحاء 14:46 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | تعادل الهلال وفوز النصر في الدوري السعودي 19:59 GMT