في المرمى | الاندية السعودية وإجراءات احترازية لفيروس كورونا... آخر تحديث: الجمعة 18 رجب 1441 هـ - 13 مارس 2020 KSA 13:32 - GMT 10:32 تارخ النشر: الجمعة 18 رجب 1441 هـ - 13 مارس 2020 KSA 13:25 - GMT 10:25 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الاندية السعودية وإجراءات احترازية لفيروس كورونا... PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | تعادل الهلال وفوز النصر في الدوري السعودي 19:59 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الهلال يهزم النصر في ديربي الرياض 22:21 GMT