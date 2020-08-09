في المرمى | الهلال يهزم النصر في ديربي الرياض آخر تحديث: الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ - 09 أغسطس 2020 KSA 01:21 - GMT 22:21 تارخ النشر: الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ - 09 أغسطس 2020 KSA 01:19 - GMT 22:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الهلال يهزم النصر في ديربي الرياض PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الاندية السعودية وإجراءات احترازية لفيروس كورونا... 10:32 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس الأهلي يتحدث عن مسيرة الفريق 22:23 GMT