في المرمى | المدرب سيماو يتحدث عن إقالته من الفيحاء آخر تحديث: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 02:49 - GMT 23:49 تارخ النشر: الخميس 15 محرم 1442 هـ - 03 سبتمبر 2020 KSA 02:48 - GMT 23:48 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | المدرب سيماو يتحدث عن إقالته من الفيحاء PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | مدرب الهلال رازفان في لقاء خاص 00:52 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الأرجنتيني مارتينيز يقترب من التعاقد مع النصر 00:18 GMT