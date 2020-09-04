في المرمى | الأرجنتيني مارتينيز يقترب من التعاقد مع النصر آخر تحديث: الاثنين 19 محرم 1442 هـ - 07 سبتمبر 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18 تارخ النشر: الجمعة 16 محرم 1442 هـ - 04 سبتمبر 2020 KSA 00:47 - GMT 21:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | الأرجنتيني مارتينيز يقترب من التعاقد مع النصر PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | المدرب سيماو يتحدث عن إقالته من الفيحاء 23:49 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | جولة أخيرة بالدوري السعودي تحسم الهبوط 13:12 GMT