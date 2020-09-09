في المرمى | جولة أخيرة بالدوري السعودي تحسم الهبوط آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 16:12 - GMT 13:12 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 00:31 - GMT 21:31 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | جولة أخيرة بالدوري السعودي تحسم الهبوط PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | الأرجنتيني مارتينيز يقترب من التعاقد مع النصر 00:18 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | رئيس نادي الفتح وصفقات الصيف 08:43 GMT