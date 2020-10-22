في المرمى | كيف تحصل الاندية على الرخصة الآسيوية ؟ آخر تحديث: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 13:16 - GMT 10:16 تارخ النشر: الخميس 5 ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 KSA 13:15 - GMT 10:15 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في المرمى | كيف تحصل الاندية على الرخصة الآسيوية ؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً في المرمى | التعاون يستضيف النصر في الدوري السعودي 10:09 GMT إقرأ أيضاً في المرمى | الاهلي يتصدر وتعثر الهلال والنصر 12:16 GMT