زوجة #ترامب في ورطة مع زوجة #أوباما

لم تتوقع "ميلانيا" زوجة المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" أن دفاعها عن زوجها سيفتح عليها سيلا من الإنتقادات

فبعد أن استرسلت "ميلانيا" بخطابها الذي كان معظمه يدور حول "ترامب" وما سيقدمه للأميركيين بعد فوزه، أتهمت بتشابه جزء كبير من خطابها مع خطاب سابق كانت قد ألقته "ميشيل أوباما" عام ألفين و ثمانية في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي..