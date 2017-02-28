وظيفة المليون درهم

منذ اللحظة التي أعلن فيها نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر عن مبادرة بقيمة مليون درهم لم يتوقف التفاعل حولها

الاعلان لفت الناس بشروطه الخارجة عن المألوف الواجب توفرها في المتقدم ..

ومن ضمن هذه الشروط إتقان مهارات البذل وخدمة الناس.. أما الخبرات المطلوبة فالعمل التطوعي والمبادرات المجتمعية..



ليعود الشيخ محمد بن راشد ويغرد اليوم كاشفا عن أن هذه الوظيفة تأتي ضمن مبادرة صناع الامل الجديدة.

الإعلامي السعودي أحمد الشقيري ضيف تفاعلكم مع سارة دندراوي

